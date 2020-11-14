В Ровно предприниматели вышли на протест из-за карантина выходного дня

В Ровно на акцию протеста против карантина выходного дня собрались предприниматели рынков области. Они требуют от местной власти разрешить им работать.

Об этом сообщает местное издание 0362.ua.

В субботу, 14 ноября, предприниматели пришли к зданию горисполкома Ровенского городского совета и подали обращение к городским и областным чиновникам

Предприниматели требуют разрешить им работать с соблюдением противоэпидемических рекомендаций.

В то же время городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по этому вопросу соберется не раньше понедельника, 16 ноября.

Напомним, в Черновцах 14 ноября предприниматели Калиновского рынка перекрыли движение транспорта на одной из улиц Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей в заведениях общественного питания, салонах красоты и спортзалах. Также запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.