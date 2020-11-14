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У Рівному підприємці вийшли на протест через карантин вихідного дня

Автор: Олександр Білоус

У Рівному на акцію протесту проти карантину вихідного дня зібралися підприємці ринків області. У суботу, 14 листопада, підприємці вимагають від місцевої влади дозволити їм працювати.

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Про це повідомляє місцеве видання 0362.ua.

Підприємці прийшли до будинку місквиконкому Рівненської міської ради та подали звернення до міських та обласних чиновників.

Підприємці вимагають дозволити їм працювати з дотриманням протиепідеміологічних рекомендацій.

Водночас міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) із цього питання збереться не раніше понеділка, 16 листопада.

Нагадаємо, у Чернівцях підприємці Калинівського ринку перекрили рух транспорту на одній з вулиць Понад 300 учасників пікету вимагають у влади скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, салонах краси і спортзалах. Також заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

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