У Рівному підприємці вийшли на протест через карантин вихідного дня

У Рівному на акцію протесту проти карантину вихідного дня зібралися підприємці ринків області. У суботу, 14 листопада, підприємці вимагають від місцевої влади дозволити їм працювати.

Про це повідомляє місцеве видання 0362.ua.

Підприємці прийшли до будинку місквиконкому Рівненської міської ради та подали звернення до міських та обласних чиновників.

Підприємці вимагають дозволити їм працювати з дотриманням протиепідеміологічних рекомендацій.

Водночас міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) із цього питання збереться не раніше понеділка, 16 листопада.

Нагадаємо, у Чернівцях підприємці Калинівського ринку перекрили рух транспорту на одній з вулиць Понад 300 учасників пікету вимагають у влади скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, салонах краси і спортзалах. Також заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.