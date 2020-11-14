В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу из-за карантина выходного дня

Фото: протест в Черновцах (molbuk.ua)

Предприниматели требуют отменить запрет на работу

Предприниматели Калиновского рынка перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь в Черновцах. Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает местное издание Molbuk.

По словам участника пикета, предприниматели возмущены ограничениями карантина выходного дня, в из-за которых тысячи работников рынка останутся без работы и заработка.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведений общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

В связи с введением этих ограничений, городская власть Черновцов решила, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов. Работу предприятия будут контролировать сотрудники Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

Отметим, предприниматели по всей Украине выходили на массовые акции протеста 11 ноября - в день принятия правительством решения о карантине выходного дня.