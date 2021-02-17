ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівному через пожежу евакуювали будівлю ОДА

Новость на русском → Рівне, Середа 17 лютого 2021 17:56
У Рівному через пожежу евакуювали будівлю ОДА Фото: пожежа в ОДА в Рівному (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Рівному сьогодні гасили пожежу в будівлі на майдані Просвіти. У цій будівлі розташовані обласна рада та облдержадміністрація.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася о 14:48 в одному з кабінетів на другому поверсі шестиповерхової адміністративної будівлі. Вогнем було охоплено 20 квадратних метрів.

Рятувальники вивели з будівлі 45 працівників, ніхто з них не постраждав.

Близько 15:40 пожежу локалізували, а о 15:22 пожежу повністю загасили.

Нагадаємо, вчора у Києві гасили масштабну пожежу у парку Дружби народів. Горіли дерев'яні будівлі одного з комплексів.

Крім того, нещодавно в Голосіївському районі Києва горіла багатоповерхівка. В результаті пожежі одна людина отримала сильні опіки.

Додамо, минулого тижня в одному з дитячих садків Києва сталася пожежа. З будівлі евакуювали 124 дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Областная государственная администрация Рівне пожежа
NEWS
У Зеленського проти подачі води в Крим. Щоб виключити повністю, добудують дамбу
У Зеленського проти подачі води в Крим. Щоб виключити повністю, добудують дамбу
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами