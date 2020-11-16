В Ровно отказались вводить карантин выходного дня

В Городском совете Ровно заявили, что не будут вводить карантин выходного дня в ближайшую субботу и воскресенье. Такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает "7 дней".

Руководитель пресс-службы Ровенского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии. В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

Также сообщается, что перед принятием этого решения возле помещения городского совета прошла акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 человек.

Напомним, в Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня.

Кроме того, Верховная рада Украины будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

Также глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, которые больше всего пострадали от карантина выходного дня.