ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівному відмовились вводити карантин вихідного дня

Автор: Андрій Козловський

У Міській раді Рівного заявили, що не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі. Таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє "7 днів".

Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії. Надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

Також повідомляється, що перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 осіб.

Популярні новини

Нагадаємо, в Україні продовжують протестувати проти введення карантину вихідного дня.

Крім того, Верховна рада України рекомендуватиме Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня.

Також голова уряду Денис Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки галузей, які найбільше постраждали від карантину вихідного дня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин