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В Ровно нарушитель пытался сбежать от полиции и разбил 5 машин

Фото: нарушителя задерживали с погоней (rv.npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Ровенской области полиция пыталась задержать местного жителя на автомобиле. Во время погони тот разбил пять машин, в том числе служебные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что утром жительница села Буща Ровенского района обратилась в полицию в связи с тем, что мужчина угрожал сжечь ее дом, вел себя агрессивно и неадекватно. Наряд обнаружил его на Skoda Octavia в селе Озерко, но он проигнорировал требование остановиться, как и в другом соседнем селе.

Фото: разбитые во время погони машины (rv.npu.gov.ua)

"На остановку транспортного средства были ориентированы все экипажи патрульной полиции. При попытке заблокировать движение Skoda Octavia в Ровно, его водитель сначала допустил боковое столкновение со служебным авто Renault Duster, а затем, не останавливаясь, с Mitsubishi Outlander, стоявшим на дороге с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

Затем водитель врезался в полицейский автомобиль Skoda Rapid, после чего его удалось остановить. В результате ДТП пострадал 27-летний старший сержант полиции.

"Водитель автомобиля Skoda, которым оказался 36-летний житель села Залесье Ровенского района, не травмировался и согласно освидетельствованию прибором "Драгер" был трезв", - отметили в полиции.

Объяснить свое поведение задержанный не смог. Ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, накануне на въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу Киев - Харьков.

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