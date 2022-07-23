ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возле Полтавы перевернулась фура. Перекрыта трасса Киев - Харьков

Новина українською →
Полтава, Суббота 23 июля 2022 21:41
Возле Полтавы перевернулась фура. Перекрыта трасса Киев - Харьков Фото: на въезде Полтавы перевернулась фура (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Сергей Новиков

На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции.

Сообщается, что авария произошла на 330 километре трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате аварии были пострадавшие. В маршрутке находились 13 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Полтава
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет