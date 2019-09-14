Под Ровно горит свалка

Под Ровно продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке вблизи населенного пункта Бармаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что тушение пожара началось в 19:30. По состоянию на 22:10 площадь пожара существенно уменьшилась. Дым от огня в направлении Ровно не идет. Жертв и пострадавших нет.

"Очень осложняет работу спасателей сильное задымление. Возле очага пожара практически нечем дышать, поэтому пожарные работают в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС отмечают значительную пожарную нагрузку и большое количестве горючих материалов, что есть на полигоне бытовых отходов. На месте пожара также практически отсутствует водоснабжение.

Напомним, в Прилуках вечером 9 сентября возник пожар на свалке. Огнем уничтожено мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

РБК-Украина писало, что в Киевской области 9 сентября произошел пожар на территории несанкционированной свалки на площади около 1 га.