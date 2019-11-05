В Ровно горит ресторан

В Ровно спасатели ликвидируют пожар в ресторане "LION". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 5 ноября в 02:35 на спецлинию "101" поступило сообщению о пожаре в помещении рестона "LION", который расположен в центральном парке отдыха Т.Г. Шевченко Ровно по улице Соборной 11 А.

На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.

Площадь пожара ориентировочно 100 м.кв. Жерт и пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован. Причину возникновения пожара не называют.

На месте работает пять единиц спецтехники ГСЧС и 20 спасателей, а также оперативная группа Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: место происшествия (facebook.com/dsns.rivne) Напомним, в Печерском районе Киева утром 1 ноября произошел пожар в недостроенной многоэтажке.

РБК-Украина писало, что упонеділок, 28 октября, в Киеве произошел пожар в больнице скорой медицинской помощи в Деснянском районе.