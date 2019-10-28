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В столичной больнице произошел пожар

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 15:09
В столичной больнице произошел пожар
Фото: пожар в больнице (kyiv.dsns.gov.ua)

Спасатели эвакуировали 45 человек

В понедельник, 28 октября, в Киеве произошел пожар в больнице скорой медицинской помощи в Деснянском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в 13:33. В больнице загорелась мебель на третьем этаже.

"К месту вызова было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, где горели мебель. Огнеборцы приступили к спасению и эвакуации людей и тушению пожара. В 14:02 пожар на площади 20 кв. м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время ликвидации пожара было спасено 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара еще выясняется.

Фото: пожар в больнице (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате чего погиб один человек.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области неизвестный мужчина поджег автомобиль чиновника таможенного поста "Черноморский". Инцидент был зафиксирован на видео.

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