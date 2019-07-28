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В Ровно автомобиль врезался в электроопору, погиб человек

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 12:24
В Ровно автомобиль врезался в электроопору, погиб человек
Фото: в киеве автомобиль врезался в электроопору (rv.npu.gov.ua)

В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

В Ровно в субботу, 27 июля, на улице Киевская автомобиль врезался в электроопору, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 20:00. Автомобиль Mercedes-Benz 308, за рулем которого находился 23-летний житель города, съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Предварительно, водитель не справился с управлением.

В результате столкновения погиб 33-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении. Также в результате инцидента пострадали еще трое пассажиров, которые находились в грузовом отделении автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени были госпитализированы.

Отмечается, что водитель Mercedes скрылся с места происшествия, но его разыскали правоохранители. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле). Правонарушитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины", - добавили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Желтые Воды на улице Казацкой Славы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и еще 4 пострадали. Водитель легкового автомобиля Ford Mondeo при неизвестных обстоятельствах врезался в дерево.

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