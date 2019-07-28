ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівному автомобіль врізався в електроопору, загинула людина

Новини » Надзвичайні події    28.07.2019 - 12:24
У Рівному автомобіль врізався в електроопору, загинула людина
Фото: у Рівному автомобіль врізався в електроопору (rv.npu.gov.ua)

В результаті ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали

У Рівному у суботу, 27 липня, на вулиці Київська автомобіль врізався в електроопору, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 20:00. Автомобіль Mercedes-Benz 308, за кермом якого перебував 23-річний житель міста, з'їхав з проїзної частини та врізався в електроопору. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

В результаті зіткнення загинув 33-річний чоловік, який знаходився на передньому пасажирському сидінні. Також в результаті інциденту постраждали ще троє пасажирів, які знаходилися у вантажному відділенні автомобіля. Постраждалі з травмами різного ступеню травмування були госпіталізовані.

Зазначається, що водій Mercedes втік з місця пригоди, але його розшукали правоохоронці. Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (1,4 проміле). Правопорушник був затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України", - додали в поліції.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Жовті Води на вулиці Козацької Слави сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 2 людини загинули та ще 4 постраждали. Водій легкового автомобіля Ford Mondeo за невідомих обставин врізався у дерево.

У Житомирській обл. у ДТП вибухнуло авто, є травмовані У Чехії автобус з заробітчанами потрапив у ДТП, є жертва
Новини України РівнеДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся