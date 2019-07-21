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В Днепропетровской области водитель врезался в дерево, двое погибших

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 08:52
В Днепропетровской области водитель врезался в дерево, двое погибших
Фото: место ДТП (dp.dsns.gov.ua)

В результате аварии госпитализированы четверо людей, которые находятся в тяжелом состоянии

В городе Желтые Воды (Днепропетровская область) на улице Казацкой Славы водитель въехал в дерево, в результате чего погибли двое человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. В результате аварии госпитализированы четверо людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

"Водитель легкового автомобиля Ford Mondeo врезался в дерево (обстоятельства устанавливаются). В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 2 человека: водитель и пассажир (мужчины)", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области водитель врезался в дерево, двое погибшихФото: место ДТП (dp.dsns.gov.ru)

Напомним, в четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. Среди погибших есть ребенок.

До этого РБК-Украина писало, что в Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей. В ГСЧС сообщали, что столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадало 6 детей.

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