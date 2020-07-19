Под Ровно в аварии один человек погиб и трое пострадали

В Ровенском районе сегодня, 19 июля, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи поселка Клевань столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и иномарка Toyota.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным полиции, водитель автомобиля "ВАЗ" сначала столкнулся с попутным аналогичным автомобилем, после чего выехал на встречную полосу и протаранил Toyota.

В результате аварии погиб водитель одного из "Вазов", а его жена и двое детей с травмами были госпитализированы. Водитель Toyota и его жена остались на месте аварии, решался вопрос их госпитализации.

Обстоятельства смертельного автомобильного происшествия устанавливаются.

Напомним, тройное ДТП произошло в Харькове сегодня днем; в результате аварии пострадала семья с двумя детьми.

Кроме того, на автодороге Киев-Чоп автомобиль столкнулся с фурой, которая двигалась на встречу; водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли.