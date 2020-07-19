На дороге Киев-Чоп Mazda протаранила фуру, есть жертвы

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В результате аварии погибли 3 человека

Сегодня на автодороге Киев-Чоп вблизи Мукачево произошло столкновение грузовика Man и автомобиля Mazda. Жертвами аварии стали 3 человека, еще двоих госпитализировали с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Предварительно, Mazda столкнулась с фурой, которая двигалась по встречной полосе. От столкновения с легковым автомобилем грузовик слетел с дороги, после чего загорелся.

"Водитель легкового автомобиля и еще двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой парень, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина, доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медучреждение", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, в результате аварии погиб главный тренер футбольного клуба "Мункач" Виктор Ряшко. Эту информацию подтвердили на странице ФК "Мункач" в Facebook.

Напомним, в результате тройного ДТП в Харькове пострадала семья с двумя детьми.

Кроме того, ДТП со скорой произошло под Киевом вечером 18 июля; в результате аварии пострадали три человека.