В Ровненской ОВА подтвердили три попадания ракет РФ, жертв удалось избежать

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы Ровенской области.

Три вражеских ракеты, по словам Коваля, попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе. Глава ОВА еще раз призвал жителей Ровненской области не распространять фото и видео разрушений.

"Выехал на место происшествия. Жертв нет. У одного работника легкое повреждение. Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов. Оцениваем ущерб. С жителями работают психологи", – написал Коваль.

На территории области уже возобновлено движение пассажирских поездов. Работы по преодолению последствий ракетного удара продолжаются.