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У Рівненській ОВА підтвердили три влучання ракет РФ, жертв вдалося уникнути

Фото: Віталій Коваль (facebook.com/RivneODA)
Автор: Антон Федорців

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль відзвітував про наслідки ракетного обстрілу регіону військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника Рівненської області.

Три ворожі ракети, за словами Коваля, влучили в залізничну інфраструктуру в Здолбунівському районі. Голова ОВА вкотре закликав мешканців Рівненщини не розповсюджувати фото та відео руйнувань.

"Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи", – написав Коваль.

На території області вже відновили рух пасажирських поїздів. Роботи з подолання наслідків ракетного удару наразі тривають.

До слова, Росія заявила про викриття підготовки замаху на пропагандиста Соловйова.

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