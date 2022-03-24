В Ровненской области запретили посещать леса на период войны

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

"С сегодняшнего дня посещать лес в Ровненской области – запрещено! Соответствующий приказ подписал вчера. Он действует на период войны", – заявил Коваль.

Он также назвал категории, на которые ограничения не будут распространяться. Речь идет о Вооруженных силах, других силовиках, представителях органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также лесниках.

Глава ОВА призвал земляков отнестись к ограничениям с пониманием. Ограничительные меры предприняты по соображениям безопасности.