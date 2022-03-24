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На Рівненщині заборонили відвідувати ліси на період війни

Фото: ДП "Рівненське лісове господарство" (facebook.com/rivnelg)
Автор: Антон Федорців

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль закрив місцеві ліси для відвідування пересічними громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника області.

"Відсьогодні відвідувати ліс на Рівненщині – заборонено! Відповідний наказ підписав вчора. Він діє на період війни", – заявив Коваль.

Він також назвав категорії, на яких обмеження не поширюватимуться. Йдеться про Збройні сили, силовиків, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і лісників.

Голова ОВА закликав земляків поставитися до обмежень із розумінням. Обмежувальні заходи запроваджені з міркувань безпеки.

До слова, російські війська створили фільтраційний табір в окупованому Докучаєвську.

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