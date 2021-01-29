В Ровненской области инспектор хотел "продать" пост начальника полиции коллеге

В Ровненской области разоблачили сотрудника полиции, который пытался продать коллеге должность начальника отдела в областной полиции. Он действовал в сговоре со священником.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в октябре 2020 года священник вступил в сговор со старшим инспектором одного из отделений полиции с целью обогащения. По их плану, полицейский предложил своему коллеге, работающему в патрульной полиции, должность начальника в Управлении полиции в Ровненской области и убедил его, что может решить вопрос за 100 тысяч долларов. Но на деле сговорщики не собирались выполнять уговор и не имели возможности для этого.

Злоумышленников задержали при получении части денег в размере 21,4 тысячи долларов. По итогу досудебного расследования их обвиняют в покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупных размерах и по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области заключенного подозревают в интернет-мошенничестве. Отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, он продавал несуществующую сельскохозяйственную технику.