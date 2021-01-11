Фото: хакер (freepik)

В Черниговской области заключенного подозревают в интернет-мошенничестве. Отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, он продавал несуществующую сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"30-летний местный житель на платформе объявлений обманул семерых граждан. Фигурант продавал несуществующую сельскохозяйственную технику", - указано в сообщении.

Главным условием покупки была предоплата, однако после получения денег подозреваемый блокировал покупателей и не выполнял взятые на себя обязательства.

"Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 150 тысяч гривен. Работники полиции провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленником и изъяли мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности", - информируют правоохранители.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, в Украине разоблачили мошенника, который с помощью специального "вируса" - вредоносного программного обеспечения для взлома учетных записей пользователей - присвоил почти миллион гривен граждан.

Как писало РБК-Украина, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности.