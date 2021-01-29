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У Рівненській області інспектор хотів "продати" пост начальника поліції колезі

Автор: Роман Тверденко

У Рівненській області викрили співробітника поліції, який намагався продати колезі посаду начальника відділу в обласній поліції. Він діяв у змові зі священиком.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в жовтні 2020 року священик вступив у змову зі старшим інспектором одного з відділень поліції з метою збагачення. За їх планом, поліцейський запропонував своєму колезі, який працює в патрульній поліції, посаду начальника в Управлінні поліції в Рівненській області і переконав його, що може вирішити питання за 100 тисяч доларів. Але насправді змовники не збиралися виконувати домовленість і не мали можливості для цього.

Зловмисників затримали при отриманні частини грошей у розмірі 21,4 тисячі доларів. За підсумком досудового розслідування їх звинувачують у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області укладеного підозрюють в інтернет-шахрайстві. Відбуваючи в колонії покарання за скоєння майнових злочинів, він продавав неіснуючий сільськогосподарську техніку.

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