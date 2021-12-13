Ровенскую область засыпает снегом. Трасса на Луцк стояла в масштабной пробке

Сообщается, что из-за снегопада спасатели круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах Ровенской области во взаимодействии с профильными службами. В случае необходимости силы и средства ГСЧС и других специальных служб готовы оказать необходимую помощь.

Как пишут местные СМИ, в Бронниках, в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру, из-за чего образовалась пробка не менее километра. По состоянию на 16:00 движение возобновили.

Фото: пробка на въезде в Ровно (radiotrek.rv.ua)

Также сообщается, что в Ровно и области объявлен желтый уровень опасности. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, работе служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, движения транспорта на дорогах.