UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ровенскую область засыпает снегом. Трасса на Луцк стояла в масштабной пробке

Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 13 декабря, снегом засыпает Ровенскую область. Состояние на дорогах под постоянным мониторингом профильных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за снегопада спасатели круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах Ровенской области во взаимодействии с профильными службами. В случае необходимости силы и средства ГСЧС и других специальных служб готовы оказать необходимую помощь.

Как пишут местные СМИ, в Бронниках, в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру, из-за чего образовалась пробка не менее километра. По состоянию на 16:00 движение возобновили.

Фото: пробка на въезде в Ровно (radiotrek.rv.ua)

Также сообщается, что в Ровно и области объявлен желтый уровень опасности. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, работе служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, движения транспорта на дорогах.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области снежный оползень сошел на трассу и перекрыл движение.

По прогнозам синоптиков, завтра в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская областьСнегопад