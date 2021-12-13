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На Прикарпатье снежный оползень перекрыл дорогу

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Прикарпатье, Понедельник 13 декабря 2021 12:16
На Прикарпатье снежный оползень перекрыл дорогу Фото: на Прикарпатье снежный оползень заблокировал движение на дороге (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иванна Шовкун

В Ивано-Франковской области произошел снежный оползень. В результате заблокированным оказалось движение на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Дороги Прикарпатья" в Facebook.

Инцидент произошел в Косовском районе. Там снег перекрыл дорогу местного значения Ростоки-Великий Рожин.

"Перед селом Большой Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть. Туда уже направлена техника для ликвидации оползня. Снежный покров на территории Ивано-Франковской области достигал 15-20 см. На дорогах местного значения работает 39 единиц снегоочистительной техники", - говорится в сообщении.

Фото: на дороге Прикарпатья произошел снежный оползень (facebook.com/DorogyPrykarpattya)

Но также синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. На Прикарпатье обещают сильный снег, гололедицу и налипании мокрого снега.

Напомним, погода в Украине к концу следующей недели может принести снег, местами незначительный, а местами может выпасть до полуметра и даже больше снежного покрова.

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