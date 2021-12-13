Рівненську область засипає снігом. Траса на Луцьк стояла в масштабному заторі

Повідомляється, що через снігопад рятувальники цілодобово відстежують ситуацію на дорогах Рівненської області у взаємодії з профільними службами. У разі необхідності сили і засоби ДСНС та інших спеціальних служб готові надати необхідну допомогу.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в Бронниках, в 15 км від Рівного, на дорозі розвернуло фуру, через що утворився затор не менше кілометра. Станом на 16:00 рух відновили.

Фото: пробка на в'їзді до Рівного (radiotrek.rv.ua)

Також повідомляється, що в Рівному та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода може призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, руху транспорту на дорогах.