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Рівненську область засипає снігом. Траса на Луцьк стояла в масштабному заторі

Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 13 грудня, снігом засипає Рівненську область. Стан на дорогах під постійним моніторингом профільних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через снігопад рятувальники цілодобово відстежують ситуацію на дорогах Рівненської області у взаємодії з профільними службами. У разі необхідності сили і засоби ДСНС та інших спеціальних служб готові надати необхідну допомогу.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в Бронниках, в 15 км від Рівного, на дорозі розвернуло фуру, через що утворився затор не менше кілометра. Станом на 16:00 рух відновили.

Фото: пробка на в'їзді до Рівного (radiotrek.rv.ua)

Також повідомляється, що в Рівному та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода може призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сніговий зсув зійшов на трасу і перекрив рух.

За прогнозами синоптиків, завтра у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

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Рівненська областьСнігопад