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В Ровенской области запретили безосновательное ношение оружия

Фото: в Ровенской области запретили безосновательное ношение оружия (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Ривненской области запретили безосновательное ношение оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Соответствующее решение принял Совет обороны в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"На Совете обороны области приняли решение запретить необоснованное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и хвастанья ним в общественных местах. Сейчас не время махать ним где попало. Оружие для того, чтобы защищать Родину", - написал Коваль.

Он призвал членов ГФТГ Ровенской области неукоснительно соблюдать требования уставов Вооруженных Сил Украины.

"Будьте ответственными и мудрыми. Родной край рассчитывает на вас", - добавил Коваль.

Напомним, вместе с тем, недавно в Белгород-Днестровском районе Одесской области запретили носить военную форму тем, кто не входит в ряды ВСУ и других военных формирований. За нарушение будут наказывать штрафом и конфисковать соответствующую одежду.

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