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В Одесской области гражданским запретили носить военную форму

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Белгород-Днестровский, Понедельник 28 марта 2022 09:18
В Одесской области гражданским запретили носить военную форму Фото: в Одесской области гражданским запретили носить военную форму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Белгород-Днестровском районе Одесской области запретили носить военную форму тем, кто не входит в ряды ВСУ и других военных формирований. За нарушение будут наказывать штрафом и конфисковать соответствующую одежду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белгород-Днестровского городского совета.

Так, за нарушение этих требований лицо должно будет уплатить штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550-3400 гривен.

Если же ситуация повторится в течение года, то штраф составит от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 гривен) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов. Соответствующую форму одежды конфискуют.

Напомним, ранее стало известно о том, что о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сотрудничестве с агрессором. Отныне коллаборантам грозит до 15 лет тюрьмы.

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