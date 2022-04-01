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У Рівненській області заборонили безпідставне носіння зброї

Фото: в Рівненській області заборонили безпідставне носіння зброї (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях. Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину", - написав Коваль.

Він закликав членів ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог статутів Збройних Сил України.

"Будьте відповідальними та мудрими. Рідний край розраховує на вас", - додав Коваль.

Нагадаємо, разом з тим, нещодавно в Білгород-Дністровському районі Одеської області заборонили носити військову форму тим, хто не входить до лав ЗСУ та інших військових формувань. За порушення каратимуть штрафом та конфіскуватимуть відповідний одяг.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 37 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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