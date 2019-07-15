У Рівненській області замінували авто кандидата у нардепи

Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

До авто прикріпили страйкбольну гранату

У Дубно замінували автомобіль кандидата у депутати Верховної ради на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Зокрема, до авто кандидата прикріпили страйкбольну гранату.

Фото: місце події

"До поліції сьогодні, 15 липня, близько 08:30 надійшло повідомлення від 30-річної дубенчанки про пошкоджене скло та виявлену гранату на ручці дверей належного їй автомобіля "Peugeot 5008". Транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Михайла Грушевського", - інформують у Нацполіції.

Так, слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу поліції області за результатами огляду на місці події виявили, що до ручки водійських дверцят невідома особа прикріпила піротехнічний виріб у виді страйкбольної гранати. Вилучене відправлено для проведення експертизи. Крім того, у транспортному засобі було пошкоджене лобове скло.

Транспортним засобом користується 31-річний чоловік власниці авто, кандидат у народні депутати.

"За фактом вчинення хуліганських дій вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування", - зазначає прес-служба.

Додамо, ряд ЗМІ повідомляють, що йдеться про кандидата у нардепи від об'єднаних сил націоналістів ВО "Свобода" по виборчому округу №154 в Рівненській області Володимира Ткачука.

Нагадаємо, в центрі Херсона увечері 8 липня відбулося загоряння автомобіля місцевої юристки, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати на виборах в Раду.

Як писало РБК-Україна раніше, в Прилуках на зустрічі з кандидатом у нардепи побили журналістів.