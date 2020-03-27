В Ровенской области зафиксировано 9 случаев коронавируса

В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания на новый коронавирус. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Минздрав ранее не сообщал о зараженных коронавирусом в Ровенской области, поэтому это первые случаи заражения Covid-19 в этой области.

"В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19", - написал глава ОГА.

В частности, Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, у которых предварительно был положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.

"Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры", - добавил он.

Отметим, по состоянию на вечер 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 196. За сутки в Украине было подтверждено 40 новых случаев коронавируса. Умерли от заболевания COVID-19 пятеро украинцев. Один пациент выздоровел.