В Ровенской области заблокировали региональную ячейку "Партии Шария"

Отмечается, что членами ячейки были 300 человек. Они распространяли в соцсетях и мессенджерах ложную информацию о войне России против Украины, работая на пользу агрессора. Сейчас следственные действия продолжаются.

Кроме того, СБУ за последние дни разоблачила четырех несовершеннолетних в Луцке и Новолуганске, которые сотрудничали с оккупантами. Они информировали врага о блокпостах и позициях ВСУ.

В Киеве задержали российского агента, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по столице. На днях кураторы готовили его для "эвакуации" в Крым.

В Одессе правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая угрожала безопасности местных жителей. Задержаны организатор и трое участников. Они прикрывались фальшивым волонтерским удостоверением.

В то же время в Сумской области СБУ задержала главу Буринской территориальной общины, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Он давал вражеским войскам жилье, продукты питания, сообщал о позициях украинских защитников и назвал самый быстрый путь для продвижения в направлении Киева.