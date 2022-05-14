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У Рівненській області заблокували регіональний осередок "Партії Шарія"

Фото: СБУ заблокувала регіональний осередок Партії Шарія у Рівненській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила у Рівенській області регіональний осередок забороненої "Партії Шарія". Її члени розповсюджували пропаганду та неправдиву інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що членами осередку були 300 осіб. Вони поширювали у соцмережах та месенджерах неправдиву інформацію про війну Росії проти України, працюючи на користь агресора. Наразі слідчі дії продовжуються.

Крім того, СБУ за останні дні викрила чотирьох неповнолітніх у Луцьку та Новолуганську, які співпрацювали з окупантами. Вони інформували ворога про блокпости та позиції ЗСУ.

У Києві затримали російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Днями куратори готували його для "евакуації" в Крим.

У Одесі правоохоронці нейтралізувало злочинне угруповування, яке загрожувало безпеці місцевих жителів. Затримано організатора і трьох учасників. Вони прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням.

Водночас у Сумській області СБУ затримала голову Буринської територіальної громади, якого підозрюють у співпраці з окупантами. Він надавав ворожим військам житло, продукти харчування, повідомляв про позиції українських захисників та назваз найшвидший шлях для просування у напрямку Києва.

Нагадаємо, в Україні заборонили діяльність проросійських політичних сил, зокрема і "Партії Шарія".

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