У Рівненській області заблокували регіональний осередок "Партії Шарія"

Зазначається, що членами осередку були 300 осіб. Вони поширювали у соцмережах та месенджерах неправдиву інформацію про війну Росії проти України, працюючи на користь агресора. Наразі слідчі дії продовжуються.

Крім того, СБУ за останні дні викрила чотирьох неповнолітніх у Луцьку та Новолуганську, які співпрацювали з окупантами. Вони інформували ворога про блокпости та позиції ЗСУ.

У Києві затримали російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Днями куратори готували його для "евакуації" в Крим.

У Одесі правоохоронці нейтралізувало злочинне угруповування, яке загрожувало безпеці місцевих жителів. Затримано організатора і трьох учасників. Вони прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням.

Водночас у Сумській області СБУ затримала голову Буринської територіальної громади, якого підозрюють у співпраці з окупантами. Він надавав ворожим військам житло, продукти харчування, повідомляв про позиції українських захисників та назваз найшвидший шлях для просування у напрямку Києва.