ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівненській області виявили понад 20 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 19:38
У Рівненській області виявили понад 20 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед хворих лікар і дві медсестри Рівненської обласної лікарні

За станом на вечір понеділка, 20 квітня, в Рівненській області лабораторно підтвердили 22 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих коливається від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні.

Таким чином, у Рівненській області зараз зафіксовано 341 випадок захворювання коронавірусом. З них 11 летальних, 21 людина одужала.

"Зараз у Рівненський обласний лабораторний центр на перевірці близько 20 проб для ПЛР-тестування", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницького підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом. Позитивний тест виявили у 62-річної жінки. При цьому вчора у центральній міській лікарні померла 72-річна мешканка міста.

Крім того, число нових випадків COVID-19 в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу в МОЗ зафіксували 261 новий випадок зараження коронавірусом на території України. При цьому 7 областей не надали жодної інформації щодо тестування на коронавірус.

Шмигаль: карантин можуть продовжити, але з пом'якшеннями Пік захворюваності коронавірусом очікується на початку травня, - Шмигаль
Новини України КоронавірусРівненська область
News
On Top