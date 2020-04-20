У Рівненській області виявили понад 20 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед хворих лікар і дві медсестри Рівненської обласної лікарні

За станом на вечір понеділка, 20 квітня, в Рівненській області лабораторно підтвердили 22 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих коливається від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні.

Таким чином, у Рівненській області зараз зафіксовано 341 випадок захворювання коронавірусом. З них 11 летальних, 21 людина одужала.

"Зараз у Рівненський обласний лабораторний центр на перевірці близько 20 проб для ПЛР-тестування", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницького підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом. Позитивний тест виявили у 62-річної жінки. При цьому вчора у центральній міській лікарні померла 72-річна мешканка міста.

Крім того, число нових випадків COVID-19 в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу в МОЗ зафіксували 261 новий випадок зараження коронавірусом на території України. При цьому 7 областей не надали жодної інформації щодо тестування на коронавірус.