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В Ровенской области военный убил своего сослуживца

Дубно, Понедельник 27 июля 2020 15:13
В Ровенской области военный убил своего сослуживца
Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Потерпевший умер от кровоизлияния в мозг

В городе Дубно Ровенской области военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений. Тот скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Потерпевшим оказался 37-летний житель Костопольского района, военнослужащий дубенской части. Причастным к преступлению оказался его 30-летний коллега, который сейчас уже в изоляторе временного содержания.

Сообщение в полицию о смерти 37-летнего мужчины поступило от медиков вчера, 26 июля, около семи утра.

"Около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Потерпевший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь ему не удалось", - говорится в сообщении полиции.

Согласно врачебному свидетельству, смерть 37-летнего мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг.

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Запорожье неизвестный жестоко избил бойца "Азова", с травмами головы военного доставили в больницу.

Через несколько дней потерпевший умер в больнице от полученных травм.

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