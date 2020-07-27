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У Рівненській області військовий вбив свого товариша по службі

Дубно, Понеділок 27 липня 2020 15:13
У Рівненській області військовий вбив свого товариша по службі
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Потерпілий помер від крововиливу в мозок

У місті Дубно Рівненської області військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних відносин. Той помер у реанімації від черепно-мозкової травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Потерпілим виявився 37-річний житель Костопільського району, військовослужбовець дубенської частини. Причетним до злочину виявився його 30-річний колега, який зараз вже в ізоляторі тимчасового утримання.

Повідомлення в поліцію про смерть 37-річного чоловіка надійшло від медиків вчора, 26 липня, близько сьомої ранку.

"Близько половини першого ночі 30-річний військовослужбовець поблизу контрольно-пропускного пункту на ґрунті неприязних відносин наніс 37-річному колезі удар кулаком в обличчя, від якого він впав на асфальтне покриття. Потерпілий пішов у казарму, проте на ранок йому стало погано. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя йому не вдалося", - йдеться в повідомленні поліції.

Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть 37-річного чоловіка настала через закриту черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа і крововиливами в мозок.

Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, слідчі Дубенського відділу поліції затримали 30-річного чоловіка у порядку статті 208 КПК України й повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі невідомий жорстоко побив бійця "Азова", з травмами голови військового доставили в лікарню.

Через кілька днів потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

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