В Ровенской области при усилении карантина будут работать 35 школ, в Донецкой - 215

Общее количество учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, в которых вакцинировано более 80% персонала, составляет 58 заведений. Из них:

учреждений общего среднего образования - 35 ,

, учреждений дошкольного образования - 23,

высших учебных заведений - 0.

Общее количество учреждений образования, в которых нет 80% вакцинированных работников, составляет 805. Из них:

учреждений общего среднего образования - 466,

учреждений дошкольного образования - 327,

высших учебных заведений - 12.

Также в Донецкой ОГА в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что одной дозой вакцинировались 13 846 (29%) работников учебных заведений, а двумя - 15 468 (32%).

В случае перевода области в "желтую" зону в обычном режиме будут работать 170 учреждений дошкольного образования, 215 учреждений полного общего среднего образования и 2 учреждения высшего образования.

При условии перехода в "желтую" зону все интернатные учреждения будут работать в обычном режиме.

В ОГА сообщили, что остаются 363 учреждения дошкольного образования, 251 учреждение общего среднего образования, 12 учреждений высшего образования, в которых пока нет 80% вакцинированного персонала.