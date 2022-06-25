В Ровенской области прогремели взрывы
Местные жители услышали несколько взрывов в Ровенской области во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Мирных жителей просят оставаться в укрытиях. Детали обещают озвучить позже.
В местных Telegram-каналах пишут, что всего были слышны четыре взрыва.
Также стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места падения ракет запрещено.
Обновлено 20:15
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль позже заявил, что россияне нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Это может быть очередной провокацией.
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