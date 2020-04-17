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В Ровенской области за сутки выявили более 30 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 21:14
В Ровенской области за сутки выявили более 30 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Всего в области зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19

По состоянию на вечер 17 апреля в Ровенской области лабораторно подтвердили 33 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст больных варьируется от 22 до 70 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили у:

  • 14 жителей города Ровно;
  • двух жителей города Сарны и пяти из Сарненского района (четверо из села Чудель и один из села Трискини;
  • восьмерых - из Ровенского района (двое из села Заря и по одному из сел Малый Алексин, Великий Алексин, Белая Криница, Колоденка, Глинки, Шпанов);
  • одного из города Здолбунов;
  • одного из Острожского района (село Могиляны);
  • одного из Владимирецкого района (село Антоновка);
  • одного из Гощанского района (село Дорогобуш).

Таким образом в Ровенской зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19. Из них 9 летальных и 16 выздоровевших. В течение недели с Ровенской городской больницы выписали еще 8 пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 138 образцов.

Напомним, в Николаевской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения COVID-19. Так, вирус выявили у медика, которая раньше контактировала с девочкой с коронавирусом, и беременной женщины.

За прошлые сутки коронавирусом заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля В Николаевской области подтвердили еще два случая COVID-19
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