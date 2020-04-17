В Николаевской области подтвердили еще два случая COVID-19

В области официально подтверждено 33 случая заражения
В Николаевской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Сенкевич.
По его словам, в области теперь 33 официальных случая заболевания COVID-19.
В течение дня коронавирус обнаружили у медсестры ЦПСМП №4, которая ранее контактировала с 6-летней пациенткой из Николаева, и беременной девушки из Вознесенского района.
Пациентку в положении будут лечить в областной инфекционной больнице.
Опубліковано Олександр Сєнкевич Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за сутки проводят до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус.
Кроме того, первый случай заражения коронавирусом в Николаеве подтвердили 15 апреля.
Добавим, что коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.