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В Николаевской области подтвердили еще два случая COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 21:01
В Николаевской области подтвердили еще два случая COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области официально подтверждено 33 случая заражения

В Николаевской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, в области теперь 33 официальных случая заболевания COVID-19.

В течение дня коронавирус обнаружили у медсестры ЦПСМП №4, которая ранее контактировала с 6-летней пациенткой из Николаева, и беременной девушки из Вознесенского района.

Пациентку в положении будут лечить в областной инфекционной больнице.

Опубліковано Олександр Сєнкевич Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за сутки проводят до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом в Николаеве подтвердили 15 апреля.

Добавим, что коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.

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