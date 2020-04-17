У Рівненській області за добу виявили понад 30 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (flickr)

Всього в області зареєстровано 283 випадки захворювання COVID-19

За станом на вечір 17 квітня в Рівненській області лабораторно підтвердили 33 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих коливається від 22 до 70 років.

Так, зараження коронавірусом підтвердили у:

14 жителів міста Рівне;

двох жителів міста Сарни та п'яти з Сарненського району (четверо з села Чудель і один із села Трискини;

вісьмох - з Рівненського району (двоє з села Зоря і по одному із сіл Малий Алексин, Великий Алексин, Біла Криниця, Колоденка, Глінки, Шпанів);

одного з міста Здолбунів;

одного з Острозького району (село Могиляни);

одного з Володимирецького району (село Антонівка);

одного з Гощанського району (село Дорогобуш)

Таким чином в Рівненській зареєстровано 283 випадки захворювання COVID-19. З них 9 летальних і 16 видужали. Протягом тижня з Рівненської міської лікарні виписали ще 8 пацієнтів, у яких ПЛР-методом підтвердили відсутність коронавірусу.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 138 зразків.

Нагадаємо, в Миколаївській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження COVID-19. Так, вірус виявили у медика, яка раніше контактувала з дівчинкою з коронавірусом, та вагітної жінки.

За минулу добу коронавірусом заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українців, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.