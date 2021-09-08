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В Ровенской области столкнулись грузовик и мотоцикл, есть погибший

Автор: Тиберий Юрик

На автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Привольное произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате погиб 23-летний мотоциклист.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Сообщается, что столкновение мотоцикла "KAWASAKI" и грузовика "MAN" произошло во время разворота фуры.

"От полученных в дтп травм мотоциклист погиб на месте". - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузовика не пострадал и по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения был трезв. В рамках уголовного производства у него отобраны образцы крови.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Фото: в Ровенской области произошла смертельная авария (фото rv.npu.gov.ua)

Напомним, что возле села Птичья Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли два человека, травмы получили четыре человека.

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Ровенская областьДТП