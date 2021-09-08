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У Рівненській області зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий

Автор: Тіберій Юрик

На автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Привільне сталася аварія за участі мотоцикла та вантажівки. В результаті загинув 23-річний мотоцикліст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Повідомляється, що зіткнення мотоцикла "KAWASAKI" та вантажівки "MAN" відбулося під час розвороту фури.

"Від отриманих у автопригоді травм мотоцикліст загинув на місці". - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, водій вантажівки не постраждав та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Фото: у Рівненській області сталася смертельна аварія (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що біля села Птича Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті загинули дві людини, травми отримали четверо людей.

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Рівненська областьДТП