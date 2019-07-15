В Ровенской области столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В Ровенской области в воскресенье, 14 июля, произошло автопроисшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в области.

По данным полиции, столкновение машин произошло около 15:20 в селе Антополь Ровенского района на трассе Киев-Чоп.

"В результате столкновения пострадали шесть человек: двое водителей и четверо пассажиров. Их доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в аварии в Полтавской области погибла мать малолетнего ребенка. Установлено, что ДТП устроил Алексей Сердюков, который является предпринимателем, а также председателем региональной организации партии "Слуга народа". Он признал свою вину.

Сердюков выразил соболезнования пострадавшим и пообещал взять на себя все расходы, связанные с их лечением.

Добавим, что в Запорожской области 14 июля произошла авария с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Авария произошла в момент, когда кортеж пошел на обгон колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ни в полиции, ни в Офисе президента в течение всего воскресенья событие не комментировали.