У Рівненській області зіткнулися 4 автомобілі, є постраждалі

У Рівненській області у неділю, 14 липня, сталась автопригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок аварії є потерпілі, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції в області.

За даними поліції, зіткнення машин сталося близько 15:20 у селі Антопіль Рівненського району на трасі Київ-Чоп.

"Унаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб: двоє водіїв та четверо пасажирів. Їх доставили до лікарні", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у аварії в Полтавській області загинула мати малолітньої дитини. Встановлено, що ДТП влаштував Олексій Сердюков, який є підприємцем, а також головою регіональної організації партії "Слуга народу". Він визнав свою провину.

Сердюков висловив співчуття постраждалим і пообіцяв взяти на себе всі витрати, пов'язані з їх лікуванням.

Додамо, що у Запорізькій області 14 липня сталася аварія за участю кортежу президента України Володимира Зеленського. Аварія сталася в момент, коли кортеж пішов на обгін колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок. Потерпілих, за попередніми даними, немає. Ні в поліції, ні в Офісі президента протягом всієї неділі подію не коментували.