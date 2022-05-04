В Ровенской области сегодня будут слышны выстрелы: в чем причина

"4 мая 2022 года на одном из стрельбищ близ города Сарны будут проводиться плановые учебные стрельбы из стрелкового оружия. Просим сохранять спокойствие, если услышите звуки выстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ровенской области.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 70 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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