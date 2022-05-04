У Рівненській області сьогодні чутимуть постріли: в чому причина

"4 травня 2022 року на одному зі стрільбищ поблизу міста Сарни проводитимуться планові навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Просимо зберігати спокій, якщо почуєте звуки пострілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 70 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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