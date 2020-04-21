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В Ровенской области в результате ДТП пострадали полицейские

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 14:23
В Ровенской области в результате ДТП пострадали полицейские
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП автомобиль правоохранителей слетел в кювет, а внедорожник перевернулся

Сегодня ночью, 21 апреля, в Ровенской области водитель BMW X5 допустил столкновение с попутным служебным автомобилем, в результате чего водителя внедорожника и двух полицейских госпитализировали с травмами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как сообщается, на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" 25-летний водитель автомобиля BMW X5, не придерживался безопасной дистанции при движении и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения, автомобиль правоохранителей слетел в кювет, а сам внедорожник перевернулся.

Как отмечается, водителя БМВ Х5 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с запахом алкоголя доставили в реанимационное отделение. А двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение.

Правоохранителями были внесены сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в четверг, 16 апреля, около 12:00, в Кропивницкому произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей.

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