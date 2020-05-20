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В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов поймали сельского голову

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 14:32
В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов поймали сельского голову
Фото: полиция ДСР изымает первую часть взятки (mvs.gov.ua)

Его задержали во время получения первой части взятки

В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов силовики разоблачили сельского голову. Его задержали во время получения первой половины неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 гектаров председатель сельсовета в Новгородковском районе требовал 14 тысяч долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

С места задержания полицейские изъяли средства, а также решение сессии сельского совета относительно выделения земельных участков.

Напомним, ранее во Львове задержали главного инспектора Галицкой таможни за получение взятки. За вознаграждение в размере более 500 тысяч гривен они не должны были препятствовать оформлению документов на импорт товаров. Изъяли денег на сумму более 27 тыс. долларов и почти 3 тыс. евро.

Также РБК-Украина писало, что за три последних года частота коррупционных практик населения при отношениях с правоохранительными органами Украины выросла примерно в два раза. Около 40% граждан заявили о случаях коррупции.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины полициявзяткаКропивницкая область
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