У Рівненській області викрили депутата на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг

Фото: гроші (РБК-Україна)

Депутат спільно з керівником власної будівельної компанії завищив вартість робіт

Служба безпеки України в Рівненській області викрила депутата районної ради на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг державного значення. На ці роботи з державного бюджету виділено майже 29 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, депутат районної ради Сарненського є власником будівельної компанії. Менеджмент компанії у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненської області про ремонт доріг за бюджетні гроші. Вартість проекту склала майже 29 мільйонів гривень.

"Депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні по кількості перевезеної продукції. Таким чином спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проект. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їх протиправні дії бюджету завдано збитки на 2,7 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Силовики провели 13 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, документи, носії інформації з доказами протиправної діяльності.

Депутату і його спільнику в рамках кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службові підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області на хабарі в 14 тисяч доларів упіймали сільського голову, який обіцяв виділити у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

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Автор: Максим Зайченко