ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівненській області викрили депутата на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 15:38
У Рівненській області викрили депутата на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг
Фото: гроші (РБК-Україна)

Депутат спільно з керівником власної будівельної компанії завищив вартість робіт

Служба безпеки України в Рівненській області викрила депутата районної ради на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг державного значення. На ці роботи з державного бюджету виділено майже 29 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, депутат районної ради Сарненського є власником будівельної компанії. Менеджмент компанії у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненської області про ремонт доріг за бюджетні гроші. Вартість проекту склала майже 29 мільйонів гривень.

"Депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні по кількості перевезеної продукції. Таким чином спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проект. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їх протиправні дії бюджету завдано збитки на 2,7 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Силовики провели 13 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, документи, носії інформації з доказами протиправної діяльності.

Депутату і його спільнику в рамках кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службові підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області на хабарі в 14 тисяч доларів упіймали сільського голову, який обіцяв виділити у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Раніше у Львові затримали головного інспектора Галицької митниці за одержання хабаря. За винагороду у розмірі понад 500 тисяч гривень вони не повинні були перешкоджати оформлення документів на імпорт товарів.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїникоррупцияРівненська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся